Limitare il passaggio dei tir al villaggio Unrra il Secondo Quartiere propone alternative

villaggio Unrra nelle fasce orarie dalle 7,30 alle 8,30 e dalle 12,30 e alle 14 e proposta di una rotatoria tra le vie Calispera, Contessa Violante, Contessa beatrice e Contessa Eleonora. Così ha deciso il Consiglio del II Quartiere che ha trasmesso. Messinatoday.it - Limitare il passaggio dei tir al villaggio Unrra, il Secondo Quartiere propone alternative Leggi su Messinatoday.it Limitazione oraria del transito dei tir alnelle fasce orarie dalle 7,30 alle 8,30 e dalle 12,30 e alle 14 e proposta di una rotatoria tra le vie Calispera, Contessa Violante, Contessa beatrice e Contessa Eleonora. Così ha deciso il Consiglio del IIche ha trasmesso.

Limitare il passaggio dei tir al villaggio Unrra, il Secondo Quartiere propone alternative. Divieto di transito per i mezzi pesanti sulle vie Ratti, Cantù, Settembrini, nel tratto di strada tra SS33 e la rotatoria Settembrini/Sirtori. Ferrovia Cuneo-Fossano-Torino interrotta per un camion bloccato al passaggio a livello di Centallo. Tir in via Calstorta nonostante i divieti: «E di notte è stato perfino tombinato un fosso per consentire il tr. FOCUS – Statale Regina e ordinanza anti caos. Schierata la polizia stradale: giornata di controlli e multe. Vico Equense, stop ai bus turistici e tir: «Il centro va preservato». Ne parlano su altre fonti

Tir in via Calstorta nonostante i divieti: «E di notte è stato perfino tombinato un fosso per consentire il transito» - CESSALTO (TREVISO) – A Cessalto si continua a fare i conti con il problema del transito dei mezzi pesanti su via Calstorta, provinciale non adatta a sostenere il passaggio di camion. (ilgazzettino.it)

Limitare i rapporti darebbe sicurezza al ciclismo moderno? - Molti incidenti si verificano perché i ciclisti si infilano in ogni spazio possibile pur di avanzare, anche quando il passaggio ... The post Limitare i rapporti darebbe sicurezza al ciclismo ... (msn.com)

Tir distrugge i cavi del treno. Bloccato il traffico ferroviario - Un camion, transitando al passaggio a livello di Corniano, ha distrutto i cavi sospesi in protezione dei fili della linea aerea di alimentazione dei treni. L’incidente si è verificato ieri ... (msn.com)