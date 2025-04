Tvzap.it - Garlasco, arriva la decisione del tribunale su Stasi: cosa farà adesso

Leggi su Tvzap.it

I giudici deldi Sorveglianza di Milano hanno di recente preso unasu Alberto, il 41enne condannato nel 2015 a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a. (Continua.)Leggi anche: Delitto di, le parole di Albertocondannato per l’omicidio di Chiara PoggiLeggi anche: “Le Iene”, Albertotorna a parlare del Delitto di: le novitàDelitto di, èta lasu AlbertoPoche ore fa èta ladelsu Alberto. Si tratta di un provvedimento che darà una svolta epocale alla vita di. L’uomo, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, sembrava aver perso le speranze e invece proprio poche ore fa èta la notizia che aspettava da tempo.