Sbanda in galleria sulla A27 l' auto si capovolge | guidatore illeso per miracolo

auto ribaltata all'uscita della galleria Monte Baldo, sulla A27 in direzione Nord, tra i caselli di Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord: ferito l'autista. L'uomo alla guida, dopo aver perso il controllo del mezzo. Trevisotoday.it - Sbanda in galleria sulla A27, l'auto si capovolge: guidatore illeso per miracolo Leggi su Trevisotoday.it Intervento dei vigili del fuoco, alle 7.30 di oggi, venerdi 11 aprile, per un'ribaltata all'uscita dellaMonte Baldo,A27 in direzione Nord, tra i caselli di Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord: ferito l'autista. L'uomo alla guida, dopo aver perso il controllo del mezzo.

