Previsioni per il fine settimana domenica con un netto cambio di scenario

domenica delle palme cambierà tutto cosi come riportato dal meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com.Prevista generale stabilità e bel tempo per sabato 12 aprile, con temperature massime sino a 21-22°C. Frosinonetoday.it - Previsioni per il fine settimana, domenica con un netto cambio di scenario Leggi su Frosinonetoday.it Ancora bel tempo nelle prossime ore e per tutta la giornata di sabato, invece nelladelle palme cambierà tutto cosi come riportato dal meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com.Prevista generale stabilità e bel tempo per sabato 12 aprile, con temperature massime sino a 21-22°C.

