Ilnapolista.it - Scandalo nel golf, Ballester fa pipì agli Augusta Masters. Il Telegraph: “Come sporcare la Cappella Sistina”

nelfa. Il: “la”José Luisha fatto una cosasa. Ha ammesso di aver fattonel Rae’s Creek, tra un colpo degli, una specie di Wimbledon del. Lo spagnolo stava giocando a fianco del numero 1 al mondo Scottie Scheffler e non ce l’ha fatta più: Mentre si dirigeva verso la tredicesima buca. “mi ero completamente dimenticato che avevamo quei bagni a sinistra del teebox. E poi ho pensato: ho davvero bisogno di fare. Non sapevo dove andare, ho pensato: mi intrufolo qui nel fiume e probabilmente la gente non mi vedrà. E invece mi hanno applaudito. Probabilmente uno degli applausi più forti che ho sentito oggi.”Apriti cielo. E’ scattato il conservatorissimo Oliver Brown sul