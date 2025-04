Ilnapolista.it - All’Everton non piangeranno per Lindstrom (oggi operato all’ernia), ora il Napoli dovrà ri-sbolognarlo

Jespernon ha brillato neanche. Ceduto in prestito dalnello scorso giugno (e più persone avevano parlato di acquisto che c’entrava poco col modo di giocare del: Calzona, Conte e non solo ndr), il danese non è riuscito ad incidere in quel di Liverpool e si è dovutosottoporre ad un’intervento di erniotomia per rimuovere un’ernia inguinale. L’allenatore dei Toffees Moyes ha dichiarato: «Purtroppo Jesper è statoieri a un’ernia, quindi probabilmente non giocherà per gran parte della stagione. È una delusione per lui e per noi, perché aveva iniziato a mostrare una discreta forma nell’ultimo mese ed era un giocatore importante per noi», stagione finita forse nel momento migliore di forma?È comunque paradossale che il danese avesse trovato una buona condizione solo dopo 7 mesi di allenamenti e attività.