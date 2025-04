Quotidiano.net - Il Papa con il poncho dei ‘campesinos’ a San Pietro, perché ha scelto l’abito tipico argentino

Roma, 11 aprile 2025 – Non è passato inosservato il look insolito diFrancesco ieri nella sua visita a sorpresa nella Basilica di Sanper ringraziare le restauratrici. Invece deltalare bianco, il pontefice hadi indossare ildi alpaca usato dai 'campesinos' (gli agricoltori), come spiega Mariano Russo, presidente dell'associazione Argentina per il mondo. "È un segno per dire che tutti dovremmo metterci dalla parte dei poveri in qualche modo, tendere loro una mano, non dobbiamo lasciarli indietro – aggiunge Russo –. E poi è un capo che sicuramente rappresenta l'Argentina". Ilsi reca a sorpresa, in sedia a rotelle, nella basilica di San, Citta' del Vaticano, 10 aprile 2025. ANSA Come staFrancesco Bergoglio sta proseguendo la convalescenza a Casa Santa Marta e il quadro clinico è stazionario con graduali miglioramenti dal punto di vista motorio e respiratorio, secondo quanto fa sapere la Sala Stampa vaticana.