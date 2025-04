Unlimitednews.it - AdR, premio NIAF a Troncone “Investiamo tanto nel capitale umano”

Leggi su Unlimitednews.it

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Se l’Aeroporto di Roma Fiumicino è fra i top in Europa e nel mondo “è perchè abbiamo investito 3 miliardi di euro in infrastruttura moderna, la migliore, negli ultimi 10 anni, e soprattutto perchè abbiamo fatto grandi investimenti nel. La differenza fra un ottimo aeroporto e un aeroporto straordinario la fanno le persone e noi possiamo far leva su quel tocco italiano che solo noi possiamo dare e su cui stiamo investendo tantissimo”. Sono le parole rilasciate all’Agenzia Italpress da Marco, Amministratore delegato di Aeroporti di Roma, premiato a New York in occasione del gala per i 50 anni della National Italian American Foundation. Per quanto riguarda il tema dazi e il traffico aereo, “sulle merci per ora non ci sono segnali visibili nel breve termine di un impatto negativo.