Quifinanza.it - Comprare casa per investimento conviene ancora? Dipende dalla fascia d’età

Leggi su Quifinanza.it

Si attesta al 19% il dato di chi ha scelto di acquistareper. Ad attestarlo è l’analisi effettuata dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnoche ha fotograto la situazione nel settore immobiliare e nello specifico un’analisi sulle compravendite immobiliari realizzate nel 2024 dalle agenzie affiliate presenti su tutto il territorio nazionale. Dall’indagine emerge che il 19% degli acquisti è stato effettuato per, una quota in lieve calo rispetto al 2023. Dopo due anni di crescita, si registra quindi un’inversione di tendenza.Evoluzione storica degli investimenti immobiliariAnalizzando l’andamento degli acquisti pertra il 2012 e il 2024, si nota come per dieci anni la percentuale sia rimasta tra il 16% e il 18%. Nel 2023, per la prima volta, si è registrato un picco al 19,5%.