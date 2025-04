Ha sottratto 500mila euro a Paolo Calissano a processo l' avvocato e amministratore di sostegno

avvocato Matteo Minna, amministratore di sostegno di Paolo Calissano, attore genovese morto a Roma il 29 dicembre 2021. L'uomo è accusato di peculato, circonvenzione di incapace, falso ideologico e omissione d'atti d'ufficio. Il processo comincerà il 3 luglio. . Today.it - Ha sottratto 500mila euro a Paolo Calissano, a processo l'avvocato e amministratore di sostegno Leggi su Today.it È stato rinviato a giudizio l'Matteo Minna,didi, attore genovese morto a Roma il 29 dicembre 2021. L'uomo è accusato di peculato, circonvenzione di incapace, falso ideologico e omissione d'atti d'ufficio. Ilcomincerà il 3 luglio. .

Ha sottratto 500mila euro a Paolo Calissano, a processo l'avvocato e amministratore di sostegno. Pm: ha sottratto 500mila euro a Calissano. Avvocato Matteo Minna a processo. Paolo Calissano morto, il suo avvocato Matteo Minna va a processo: è accusato di aver sottratto all'attore olt. Paolo Calissano morto, il suo avvocato Matteo Minna va a processo: è accusato di aver sottratto all'attore oltre 500 mila euro. Accusato di aver rubato 500mila euro a Paolo Calissano: nuove accuse per l'avvocato Matteo Minna. Paolo Calissano, l'avvocato tutor a processo: è accusato di avergli sottratto 500mila euro. Il fratello: «Trad. Ne parlano su altre fonti

Pm: ha sottratto 500mila euro a Calissano. Avvocato Matteo Minna a processo - È stato rinviato a giudizio l’avvocato Matteo Minna, l’amministratore di sostegno di Paolo Calissano, l’attore genovese stroncato a Roma il 29 dicembre 2021 da un mix di farmaci antidepressivi. Minna, ... (ligurianotizie.it)

Accusato di aver rubato 500mila euro a Paolo Calissano: nuove accuse per l’avvocato Matteo Minna - Matteo Minna per anni è stato amministratore di sostegno di Paolo Calissano, l'attore trovato morto il 29 dicembre 2021 per un mix di farmaci antidepressivi ... (fanpage.it)

500mila euro per dimettersi: la proposta shock ai lavoratori - Sempre secondo ciò che evidenza Handelsbatt, anche un semplice dipendente di 45 anni che guadagna uno stipendio di 7500 Euro lordi, ha modo di aspettarsi una buonuscita di 300 mila Euro. (allaguida.it)