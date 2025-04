LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sei uomini al comando

DIRETTA LIVE14.09 Sei corridori sono riusciti ad evadere dal gruppo: Ben Healy (EF Education-EasyPost), Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) e Warren Barguil (Picnic PostNL).14.07 oggi la tappa ha preso il via da Urduña e giungerà dopo 172,3 chilometri in quel di Gernika-Lumo.14.04 La frazione è già scattata da circa un'ora, sono stati percorsi 40 chilometri.14.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi. L'edizione 2025 della storica corsa a tappe, la numero 64, si prepara a vivere il penultimo atto prima del duello finale di domani con l'arrivo ad Eibar.

