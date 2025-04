Juventus Tudor in conferenza pre Lecce | Per Thuram vedremo domani | LIVE

domani sera per la Juventus, che all’Allianz Stadium ospiterà il pericolante Lecce nell’anticipo del campionato di Serie A.Igor Tudor – Calciomercato.itVittoria d’obbligo per la formazione di Igor Tudor per continuare la rincorsa Champions e dare seguito alle sfide positive contro Genoa e Roma: “In Serie A sono tutte gare difficili, dobbiamo approcciare ogni gara come fosse una finale. Alla fine però è sempre una gara contro te stesso, nel fare sempre meglio. Dobbiamo concentrarci solo sulla nostra crescita”Sulle condizioni di Thuram: “Si è allenato con la squadra, dobbiamo valutarlo. In caso abbiamo altre soluzioni in mezzo al campo, vedremo domani”.Sul momento di Koopmeiners: “Può giocare sia sulla trequarti che più dietro. L’ho visto più pimpante, con più determinazione ed energia. Calciomercato.it - Juventus, Tudor in conferenza pre Lecce: “Per Thuram vedremo domani” | LIVE Leggi su Calciomercato.it Partita da non falliresera per la, che all’Allianz Stadium ospiterà il pericolantenell’anticipo del campionato di Serie A.Igor– Calciomercato.itVittoria d’obbligo per la formazione di Igorper continuare la rincorsa Champions e dare seguito alle sfide positive contro Genoa e Roma: “In Serie A sono tutte gare difficili, dobbiamo approcciare ogni gara come fosse una finale. Alla fine però è sempre una gara contro te stesso, nel fare sempre meglio. Dobbiamo concentrarci solo sulla nostra crescita”Sulle condizioni di: “Si è allenato con la squadra, dobbiamo valutarlo. In caso abbiamo altre soluzioni in mezzo al campo,”.Sul momento di Koopmeiners: “Può giocare sia sulla trequarti che più dietro. L’ho visto più pimpante, con più determinazione ed energia.

