Cecina coltiva piante di marijuana all' interno della sua serra | denunciato

Cecina hanno denunciato un 45enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver allestito nel terreno della propria abitazione una coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma hanno eseguito un controllo in un terreno dove era presente una serra e. Livornotoday.it - Cecina, coltiva piante di marijuana all'interno della sua serra: denunciato Leggi su Livornotoday.it I carabinieri dihannoun 45enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver allestito nel terrenopropria abitazione unazione illecita di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma hanno eseguito un controllo in un terreno dove era presente unae.

Cecina, coltiva piante di marijuana all'interno della sua serra: denunciato. In giardino una serra per coltivare la marijuana: un arresto e una denuncia. La serra per la marijuana nel giardino di casa. Coltivano marijuana in casa, fermata un'intera famiglia.

