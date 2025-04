Inter-news.it - Inter-Cagliari, Dimarco sarà ‘gestito’. Segnali positivi anche da Taremi – Sky

Buone notizie per Simone Inzaghi dall’infermeria di Appiano Gentile. In vista della sfida di sabato contro il, l’potrebbe recuperare due pedine importanti: Federicoe Mehdi. Entrambi hanno svolto lavoro differenziato nei giorni scorsi, ma l’ottimismo cresce.CONFERMA SULLA FASCIA – Federico, reduce da un fastidio muscolare, ha partecipato parzialmente alla seduta di ieri e oggi dovrebbe tornare a lavorare completamente con il gruppo. Un segnale positivo, che però non garantisce automaticamente la sua presenza nell’undici titolare contro i sardi. Considerando l’ottimo momento di forma di Carlos Augusto, autore di prestazioni solide e convincenti, non è da escludere che Inzaghi scelga di preservareper il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma la prossima settimana.