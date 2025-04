Case popolari partono i lavori di riqualificazione Aree sportive e verdi con spazi per bimbi | FOTO

Il Comune di Cellole ha annunciato l'avvio del progetto di rigenerazione urbana, che partirà dai lavori di riqualificazione delle Case popolari in Via Milano e Via Taranto. "Nei prossimi giorni, cominceranno i lavori su tutta l'area, che prevedono una ristrutturazione globale, la creazione di aree sportive e verdi, con spazi per bimbi"

