Spari inseguimenti e paura a Chieti | caccia aperta ai due truffatori

Alla richiesta urgente di 6.000 euro per una presunta denuncia, l’anziana ha consegnato mille euro e, purtroppo, alcuni oggetti d’oro di valore affettivo a un giovane che si è presentato a casa fingendosi un amico di famiglia. Pochi minuti dopo il furto, una pattuglia dei carabinieri è intervenuta, intercettando i malviventi: nella fuga, ihanno investito un militare, costringendo il collega a sparare tre colpi alle gomme dell’auto in corsa.La dinamica dell’inseguimento ha coinvolto anche alcuni residenti della zona. Un vicino di casa ha assistito alla fuga del giovane truffatore, riuscendo a raccogliere un astuccio caduto nella corsa, poi consegnato ai carabinieri. La tensione è esplosa intorno alle 10 del mattino, quando un’auto di colore scuro, la Dacia usata per la fuga, ha tentato una manovra spericolata travolgendo un carabiniere che aveva intimato l’alt.