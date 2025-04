Papa migliora a lungo senza ossigeno

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.10Francesco prosegue la convalescenza a Casa Santa Marta. Il quadro clinico è stazionario con gradualimenti dal punto di vista motorio e respiratorio. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede.Francesco riesce a non fare uso dell'ossigenazione per periodi prolungati, mentre utilizza "residualmente" l'ossigenazione ad alti flussi "per fini terapeutici". L'incontro coi Reali inglesi del 9 aprile si è svolto. Non ci sono ancora indicazioni sui riti della Settimana Santa.