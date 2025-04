361magazine.com - Mattel lancia il Ken ispirato a LeBron James: un tributo all’icona sportiva e sociale

Leggi su 361magazine.com

Realizzata conFamily Foundation, Inc. ha annunciato il lancio di una nuova bambola Ken ispirata a: leggenda del basket, autore, attivista e filantropo. La bambola nasce in collaborazione con laFamily Foundation, celebrando l’influenza disulla cultura, lo stile e la comunità.Il successo mondiale di Barbie The Movie ha rivoluzionato il brand, portando anche Ken sotto i riflettori. Con gli adulti come pubblico in più rapida crescita nel mondo dei giocattoli, Barbie amplia il racconto del suo universo con nuove prospettive. In vista del 65° anniversario di Ken nel 2026, il brand omaggia i cosiddetti Kenbassador, figure che ispirano e contribuiscono a creare un mondo migliore.“Ken è sempre stato il miglior amico e sostenitore di Barbie”, ha dichiarato Krista Berger, SVP Barbie e Global Head of Dolls.