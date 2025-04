Il vomito della medaglia | al teatro della Posta Vecchia la messinscena di Simona Carisi

S'intitola "Il vomito della medaglia" l'opera teatrale di Simona Carisi che andrà in scena venerdì 11 e sabato 12 aprile alle 21 ed ancora domenica 13 alle 18 al teatro della Posta Vecchia di Agrigento nella salita Giambertoni di via Atenea. Nel cast la stessa Simona Carisi con Angelita Butera.

"Il vomito della medaglia": al teatro della Posta Vecchia la messinscena di Simona Carisi.

