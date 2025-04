Ilfattoquotidiano.it - Semilibertà per Alberto Stasi: fuori dal carcere non solo per lavorare. La procura era contraria

Potrà staredalparte del giorno, nonperma anche per attività di reinserimento sociale, e dovrà tornare la sera a Bollate, uno degli istituti più all’avanguardia in Italia. Nonostante la richiestadellagenerale di Milano, il Tribunale di Sorveglianza ha accolto l’istanza per ladi, 41enne, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. La sostituta pg Valeria Marino, sebbene tutte le relazioni redatte dal personale delsiano positive, aveva chiesto di non accogliere la richiesta della misura alternativa alla detenzione – anticamera dell’affidamento in prova ai servizi sociali – e, in subordine, di sospendere il procedimento, e dunque non arrivare subito a decisione.