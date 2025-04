Scommesse | Fagioli chiedeva prestiti per centinaia di migliaia di euro a Gatti Turati e ad altri calciatori

Fagioli, per far fronte al pagamento dei debiti di gioco, avrebbe chiesto dei prestiti per centinaia di migliaia di euro a 31 calciatori e suoi compagni nelle varie squadre in cui ha militato. E' quanto emerge dall'indagine della GdF e la procura di Milano su un gruppo che organizzava Scommesse illecite che aveva come clienti decine di calciatori di Serie A.

