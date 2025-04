Zonawrestling.net - Kevin Owens rivela i retroscena dell’attacco a Cody Rhodes: “L’idea è stata di Triple H”

Il WWE Superstar racconta come è natadi far riprendere dai fan l’aggressione post-Bad Blood e spiega quando ha potuto finalmente utilizzare la package piledriverL’attacco a: una nuova strategia creativaÈ stato dopo la conclusione di WWE Bad Blood che la faida traè ufficialmente iniziata. Diversi filmati girati dai fan hanno catturatomentre camminava verso il suo tour bus, momento in cui è apparso. Dopo un breve scambio di parole,ha aggredito violentemente il campione.Durante un’apparizione come ospite nel podcast Insight with Chris Van Vliet,ha parlato deldi affidarsi ai fan per catturare il videoe condividerlo sui social media. Ha attribuito il merito dell’intuizione a Paul ‘H’ Levesque, sottolineando come il Chief Content Officer abbia una mentalità creativa completamente diversa rispetto a quella che aveva Vince McMahon.