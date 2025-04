Trenitalia Regionale Sicilia | al via nuovi collegamenti per mete turistiche e aeroporti e nuove fermate

Regionale – nuovo brand di Trenitalia (Gruppo FS) – di concerto con la Regione Siciliana, committente del servizio, introduce ulteriori collegamenti e nuove fermate per accompagnare turisti e viaggiatori abituali alla scoperta di luoghi di alto valore culturale e paesaggistico, in vista dei ponti di Pasqua e del 25 Aprile. nuovi collegamenti PER AGRIGENTO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2025. Feedpress.me - Trenitalia, Regionale Sicilia: al via nuovi collegamenti per mete turistiche e aeroporti e nuove fermate Leggi su Feedpress.me – nuovo brand di(Gruppo FS) – di concerto con la Regionena, committente del servizio, introduce ulterioriper accompagnare turisti e viaggiatori abituali alla scoperta di luoghi di alto valore culturale e paesaggistico, in vista dei ponti di Pasqua e del 25 Aprile.PER AGRIGENTO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2025.

