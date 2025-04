Ilfattoquotidiano.it - La Francia verso il riconoscimento dello Stato di Palestina: la mossa di Macron per smarcarsi da Trump

Parigi dovrebbe riconoscere a breve lodi. Lo ha detto Emmanuelquesta settimana, rientrando dal suo viaggio diplomatico in Egitto, dove, insieme al presidente al-Sisi, èal confine con Gaza a visitare l’ospedale di el-Arish. Ha anche indicato quello che potrebbe essere il momento adatto per farlo: il mese di giugno, quando, insieme all’Arabia Saudita, lapresidierà una conferenza delle Nazioni Unite a New York sulle relazioni tra Israele e la.“Lo farò perché penso che a un certo punto sarà giusto e perché voglio anche partecipare a una dinamica collettiva, che deve permettere a tutti coloro che difendono ladi riconoscere a loro volta Israele, cosa che molti non fanno”, ha detto il presidente francese. Già più di 145 Paesi al mondo, in particolare d’Africa e America del sud, riconoscono lacome