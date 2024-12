Ilfattoquotidiano.it - Valentina Nappi svela di non essere incinta e poi fa una domanda ai suoi follower

non è. È questa la risposta allache tutti i fan si stavano facendo dopo che la stessa pornostar aveva condiviso foto e video con un pancione in bella mostra. Alcuni giorni fa, infatti,aveva mostrato su Instagram quella che sembravaa tutti gli effetti una gravidanza, in fase anche piuttosto avanzata. E anche le didascalie a corredo dei post lasciavano presagire che l’attrice aspettasse di diventare mamma: “Non vedo l’ora”, “L’attesa è finita”.Solo una provocazione? Sembra di sì. Anche considerando lache la pornostar pone aifan: “Sei davvero capace di giudicare la realtà?“. Nella clip pubblicata su Instagram, quindi,si mostra mentre accarezza il suo pancione, poi si abbassa ed estrae da sotto al vestito un pupazzo che era stato sapientemente nascosto così da far sembrare che, in realtà, stesse aspettando un bambino.