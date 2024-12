Lanazione.it - Treni in ritardo per un guasto tecnico, mattina di disagi per i pendolari

Firenze, 3 dicembre 2024 – Altradiper iche si spostano con il treno. Tra guasti tecnici e ritardi nella preparazione degli stessi, si sono registrati alcuni disservizi in Toscana. Come fa sapere la regione stessa, intorno alle 07:30 si è verificato una un passaggio a livello tra Pisa Centrale e Lucca. Questi icoinvolti: - TR 18550 (LUCCA-PONTEDERA) è cancellato da PISA CENTRALE a PONTEDERA. Viaggiatori con treno 4014 o 18272. - TR 18431 (PONTEDERA-PISA) è cancellato. Viaggiatori con treno 4013 o 18275. - 18616 (LIVORNO C.LE-LUCCA) viaggia con +26; - 18552 (LUCCA-PISA C.LE) fermo a RIGOLI; - 18550 (LUCCA-PISA C.LE) viaggia con +32'; - 19149/50 (PIAZZA AL SERCHIO-PISA C.LE) limitato a LUCCA, viaggiatori con treno 18488. - 18552 (LUCCA-PISA C.