Lanazione.it - Tentato omicidio a Massa Pisana, avviso orale del questore ai due minori

(Lucca), 3 dicembre 2024 – I due minorenni accusati deldel 62enne a, hanno ricevuto l’da parte deldi Lucca. I due ragazzi, 15 e 16 anni, sono stati formalmente invitati dalla questura a tenere una condotta conforme alla legge. Sono stati informati inoltre che “in caso di reiterazione di comportamenti antigiuridici, potranno essere soggetti all’applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza”, si legge nella nota diffusa dalla questura. Il ragazzo di 15 anni, in particolare, pochi giorni prima si è reso protagonista di uno spiacevole episodio, per il quale è stato denunciato. Sabato 16, nel pomeriggio, si era presentato in Questura, dove alcuni suoi amici erano stati accompagnati in questi uffici per accertamenti, per protestare contro gli agenti.