Teatro | al Bellini Giuliana De Sio in Cose che so essere vere con la regia Valerio Binasco

Aldi Napoli, dal 4 all’8 dicembre, andrà in scena “che so” (Things I Know to Be True) di Andrew BovellconDe Sio,e con Fabrizio Costella, Giovanni Drago, Giordana Faggiano , Stefania Medri.De Sio sono i due principali protagonisti di un toccante, divertente e coraggioso dramma che ruota intorno alla storia di una famiglia e di un matrimonio, nel primo allestimento italiano del potente testo di Andrew Bovell, coprodotto dalStabile di Torino, dalStabile di Bolzano e dalStabile del Veneto.Quando Rosie torna rocambolescamente a casa dopo un breve viaggio in giro per l’Europa è certa di far parte di una famiglia solida, inossidabile: ma all’arrivo della giovane le crepe che silenziosamente si sono insinuante nei rapporti tra i familiari ribaltano ogni certezza.