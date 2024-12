Ilfattoquotidiano.it - Superman Challenge, cos’è la nuova pericolosa sfida su TikTok: già 20 ragazzini in ospedale con fratture

Demonizzare tout court l’interonon sarebbe corretto e non corrisponderebbe neanche al vero. La piattaforma cinese – che in Europa conta 175 milioni di utenti – propone i contenuti più vari indirizzandosi a target sempre più differenti. Una zona d’ombra, però, continua a esserci. Si tratta di quella delle ““, ovvero le sfide che diventano virali e che a volte possono anche essere molto pericolose. Come l’ultima che prende il nome di “” (o “trend”) e che ha portato – in Romania – circa 20 bambini in, conanche gravi. Di cosa si tratta? Consiste nel lanciarsi in avanti con il braccio teso e il pugno chiuso (proprio come) e dapprima “rimbalzare” sulle braccia tese degli amici che respingono indietro l’amico e poi, spesso, cadere a terra.