Sorteggio Italia, girone impegnativo con Spagna e Romania

Le ultime newsriguardano i sorteggi per gli Europei di categoria degli Azzurrini di Nunziata: pescata laSono stati sorteggiati a Bratislava i gironi della fase finale degli Europei Under 21 in programma in Slovacchia nel 2025. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata, che si sono qualificati vincendo il loro raggruppamento da imbattuti, erano inseriti in seconda fascia.Europei Under 21 – Calciomercato.itIlè stato tenuto da due vecchie conoscenze della Serie A: l’ex interista Gresko e l’ex milanista Kucka. Non è andata benissimo all’, che è stata inserita nel gruppo A con i padroni di casa della Slovacchia, la testa di seriee la. Le prime due di ognisi qualificheranno per i quarti di finale in gara unica, poi le semifinali e la finalissima in programma il 28 giugno del prossimo anno.