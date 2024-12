Oasport.it - Sci alpino, Hrobat primeggia nella prova di Beaver Creek. Odermatt e Sarrazin in scia, gli italiani studiano la pista

Mihaha firmato il miglior tempoprimacronometrata della discesa libera di, evento valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci. Lo sloveno, sceso con il pettorale numero 16, ha spinto sullastatunitense e ha chiuso davanti a tutti con il crono di 1:41.21 (con salto di porta).Il 29enne è stato il più veloce sulla mitica Birds of Prey, ma alle sue spalle si sono prontamente piazzati i due grandi favoriti della vigilia: lo svizzero Marco, detentore della Sfera di Cristallo generale e di specialità, ha accusato un ritardo di 61 centesimi e precede di un solo centesimo il francese Cyprien, chescorsa stagione vinse in serie a Bormio e a Kitzbuehel.Il norvegese Adrian Smmiseth Sejersted ha concluso in quarta posizione a 78 centesimi, precedendo il francese Matthieu Bailet (quinto a 0.