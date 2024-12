Real Madrid Ancelotti elogia Mbappé | Quando c’è talento e altruismo sei su strada giusta

Leggi su Sportface.it

“Apprezziamo l’atto diperché significa che unstraordinario, forse ilpiù grande, lo dona alla squadra. È un atto che apprezzo moltissimo e importante per la società.c’èsignifica che sei sulla“. Lo ha detto Carloin riferimento all’episodio che, nella partita vinta dalcontro il Getafe, ha vistolasciare il rigore a Bellingham, in quella che è stata la terza vittoria consecutiva in campionato per i Blancos, che si sono riportati a -1 dal Barcellona con una partita da recuperare. Domani sera, appuntamento con il turno infrasettimanale contro l’Athletic Bilbao: “È una partita impegnativa e complicata, in una grande atmosfera e con un grande rivale. Siamo in un buon momento. L’obiettivo è vincere la partita e puoi farlo solo con la tua versione migliore.