PROBABILE FORMAZIONE Milan-Sassuolo, Gazzetta: ci sono Leao e Abraham. Le scelte

Ecco ladelper la sfida di Coppa Italia contro iltorna dal primo minuto, c’è. LeArchiviata la netta vittoria sull’Empoli a San Siro, ildi Paulo Fonseca torna subito in campo contro il, per la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Per l’occasione, il tecnico portoghese farà turnover, visto che venerdì, poi, ci sarà la grande partita contro l’Atalanta. Da sottolineare anche le assenze di Mike Maignan e Theo Hernandez, per dei piccoli acciacchi.Secondo quanto riportato dalladello Sport, Fonseca si affiderà, così, nuovamente al 4-2-3-1, con alcune novità rispetto all’ultima partita del Diavolo. In porta, quindi, fiducia a Marco Sportiello. In difesa torna dal primo minuto Davide Calabria sulla destra, con Filippo Terracciano a sinistra.