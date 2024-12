Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, Cambrino lascia. Minganti direttore generale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel Comune sono in corso alcuni avvicendamenti che riguardano figure dirigenziali: dal comandante dellaal responsabile dell’ufficio stampa fino al. Nel corso del 2025, la direttriceValeria Meloncelli concluderà con il pensionamento la sua carriera professionale dopo 45 anni di servizio. A succederle dal 1° aprile sarà Lorenzo, individuato dal sindaco Massimo Mezzetti come futuro. Attualmente, 51 anni, ricopre la stessa posizione nel Comune di Padova. Il comandante dellaRoberto Riva, attualmente in aspettativa dal Comune di Parma, rientra nell’Amministrazione di provenienza alla scadenza prevista, al termine del suo incarico, il prossimo 8 dicembre. Nel periodo che precederà l’individuazione del nuovo Comandante la guida dellasarà assunta ad interim dalla direttrice Meloncelli.