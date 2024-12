Lanotiziagiornale.it - “Non capisco il fine di Grillo”. Parla il capogruppo M5S in Lombardia, Di Marco: “Ma il Movimento deve tornare a fare proposte per arginare i disastri del governo”

“È un peccato vedere le sue capacità utilizzate per cercare di distruggere ciò che ha contribuito a creare”. Parola di Nicola di, consigliere regionale M5S indal 2018 e attualedelal Pirellone. Uno di quei dirigenti (e sono tanti) nei quali le ripicche del Padre delcontro la Costituente provocano più tristezza che rabbia. “Però ora, archiviata la fase congressuale, torniamo are deidelMeloni”, aggiunge.Diha promesso per oggi “un messaggio delicato”, cosa si aspetta?“Beppe, nel bene e nel male, è un guastatore. Per questo non mi aspetto né più né meno, di ciò che ha sempre dimostrato di saper. È un peccato vedere le sue capacità utilizzate per cercare di distruggere ciò che ha contribuito a creare”.