Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli solido ed organizzato, McTominay straordinario. Bene Lukaku, Olivera top

Leggi su Terzotemponapoli.com

Zaccaria, Fontana, Savino, Mora e Carmine Esposito hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportatti da TewrzoTempo.Com:NM– Zaccaria: “Ilè una squadra solida e organizzata,– MARIO ZACCARIA, giornalista: “Torino-? Le occasioni sono state tante per il, mentre il Torino ha avuto l’occasione con Coco un pò rocambolesca. Ilha dimostrato di essere una squadra solida e organizzata, in attacco le cose miglioreranno e non sempre troveremo un Milinkovic Savic in versione superman.