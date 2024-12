Mercato auto Italia immatricolazioni in calo del 108% a novembre A picco le elettriche | -169%

Ilfattoquotidiano.it - Mercato auto Italia, immatricolazioni in calo del 10,8% a novembre. A picco le elettriche: -16,9%

Continua il trend negativo delno dell’mobile, alle prese col quarto mese consecutivo in contrazione: dopo il -13,4% di agosto, il -10,7% di settembre e il -9% di ottobre, infatti,viene archiviato con 124.251, indel 10,8% rispetto alle 139.319 del2023. Pertanto, il cumulato degli 11 mesi va in rosso per la prima volta da inizio anno, con una flessione dello 0,2%: 1.452.973rispetto a 1.455.320 nel periodo gennaio-2023. Mentre rispetto al periodo pre-covid, gennaio-2019, la flessione è del 18,2%.“E’ legittimo prevedere che il consuntivo dell’intero anno chiuderà più o meno sui livelli del 2023, cioè a quota 1.566.000, con unsul livello dell’anno che ha preceduto la pandemia, cioè sul 2019, del 18,3%”, spiega il Centro Studi Promotor: “Le ragioni del mancato recupero da parte deldell’dell’Unione dei livelli ante-pandemia vanno ricercate essenzialmente nella politica per la transizione energetica nella mobilità dettata all’Unione Europea essenzialmente dall’ambientalismo ideologico.