Malusci | Bove ti aspettiamo presto in campo! Scudetto? Nessuna big con continuità solo…

Alberto: “, tiinbig con, solo Inter e Napoli in grado di aumentare il passo”Ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it è intervenuto Alberto. L’ex difensore, nativo di Pistoia, ha affrontato diversi temi legati all’attualità calcistica, dal momento della sua squadra del cuore, la Fiorentina, alla lotta. Di seguito l’opinione disulle reali favorite per il tricolore e la dedica a Edoardo.L’episodio che ha coinvolto, suo malgrado, Edoardoha trasformato il clima di festa dello “Stadio Artemio Franchi” in un vortice di grandissima paura e angoscia, inducendola Lega Calcio all’annullamento della gara tra Fiorentina e Inter. Quali sono le considerazioni di Albertoche sente di rilasciare su quanto accaduto al 22ennecalciatore romano?“È stato un episodio davvero straziante, indubbiamente.