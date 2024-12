Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese a grande rischio con il tempo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:32 E, con 26’56” sull’orologio, alla fine si decide per 19. c4, rifiutando il cambio!12:32ha gli occhi chiusi.li sbatte in continuazione, cercando di capire cosa fare. Ma ha 27 minuti.12:30 Anish Giri non perde il suo humour, sempre d’altissimollo: “vuole essere in grado di dire che ha vinto il Campionato del Mondo a 18 anni e con gli occhi chiusi”.wants to be able to say that he has won the World Championship at the age of 18 and with his eyes closed. https://t.co/agiHb1mB00— Anish Giri (@anishgiri) December 3,12:29pensa da più di dieci minuti, va sotto la mezz’ora di. Ha altre 21 mosse da fare prima della quarantesima. In breve: è nei guai, seri, con l’orologio.