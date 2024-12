Oasport.it - LIVE Biathlon, Short Individual Kontiolahti 2024 in DIRETTA: norvegesi protagonisti! Hofer migliore degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA17.13: Perfetto T. Boe al terzo poligono! Il norvegese va al terzo posto a 28? dalla testa17.12: Perrot sbaglia l’ultimo bersaglio, non è stato veloce sugli sci e rischia di pagare tanto, è secondo a 4? da Fillon Maillet17.11: bene Stroemsheim che non sbaglia al terzo poligono ed ha 14? di vantaggio su Laegreid17.10: bene Giacomel a terra nel terzo poligono, l’azzurro è 20mo a 1’18”17.10: Non sbaglia Fillon Maillet èva al comando dopo 4 poligoni con 24? di vantaggio su Eder17.09: Un errore perche è sesto a 43? dalla testa, al comando dopo quattro poligoni Eder con lo zero che alla fine paga17.08: J. Boe commette un errore e si inserisce al settimo posto a 20? dalla testa, T. Boe è quinto a 15?17.06: Secondo errore di Zeni al terzo poligono, terzo errore di Bionaz al terzo poligono, non sbaglia Braunal primo poligono, Laegreid non sbaglia al terzo poligono e va in testa con un vantaggio di 6? su Perrot, Stroemsheim con lo zero va al comando dopo due poligoni17.