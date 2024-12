Oasport.it - LIVE Biathlon, Short Individual Kontiolahti 2024 in DIRETTA: J. Boe firma il dominio norvegese! Hofer migliore degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA17.26: Stroemsheim ha chiuso forte ed ha un vantaggio di 24? su Laegreid, su cui ha recuperato 3? nell’ultimo tratto17.25: Giacomel è andato forte sugli sci perchè con quattro errori è 19mo e potrebbe restare nei 3017.24: Christiansen nono, Seppala 13mo al traguardo17.23: VELOCISSIMO E PRECISO J. BOE! Deve recuperare 7? a Stroemsheim17.22: Jacquelin è nono al traguardo17.21: Laegreid al traguardo chiude con 46? di vantaggio su Fillon Maillet. Tre errori di T. Boe all’ultimo poligono17.20: Perrot secondo al traguardo a 11? da Fillon Maillet. Ci sono tre francesi nei primi quattro al traguardo ma devono arrivare i norvegesi che oggi faranno incetta di piazzamenti di vertice17.19: F. Claude è terzo al traguardo. Stroemsheim non sbaglia in piedi e potrebbe andare verso la vittoria! Solo J.