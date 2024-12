Movieplayer.it - Kraven il Cacciatore, Aaron Taylor-Johnson: "Il divieto ai minori di 17? Colpa delle scene d'azione folli"

Leggi su Movieplayer.it

ha svelato i motivi che hanno causato la classificR a un cinecomic che promette di far faville e che potrebbe non deludere il pubblico di appassionati. Dopo aver archiviato la sua partecipall'MCU,sta per tornare ad allietare il pubblico dei cinecomic nei panni diilnell'omonima pellicola Sony in uscita l'11 dicembre con Eagle Pictures. Il film si caratterizza per il Rating R,aidi 17 anni non accompagnati negli USA e il suo protagonista spiega che il morivo sono led'. Interpretato anche da Ariana DeBose e Russell Crowe e diretto da J.C. Chandor,ilracconta la nascita di uno dei cattivi più iconici della Marvel.interpreta, un uomo la cui .