Iltempo.it - Jaguar Type 00: il futuro è adesso

Nell'ambito del processo di trasformazione del marchio, ecco una manifestazione fisica inconfondibile, inedita e spettacolare di. Dopo il debutto della nuova brand identity, la00 (si pronunciaZero Zero) è l'incarnazione della nuova filosofia creativa Exuberant Modernism di. L'anteprima mondiale della design vision concept alla Miami Art Week, con il Sud della Florida che per sei giorni diventa il centro nevralgico del mondo dell'arte, anticipa ciò che potremo aspettarci dae dal suo recupero dell'originale dogma “Copy Nothing” del fondatore Sir William Lyons. Il prefisso “” è un chiaro riferimento alla provenienza del marchio e a modelli iconici come la pionieristica E-. Il primo zero si riferisce alle emissioni zero allo scarico. Il secondo rappresenta il suo status di auto zero nel nostro nuovo lignaggio.