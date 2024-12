Ilrestodelcarlino.it - Il Team 80 Gabicce fa festa. La Battistelli a rapporto dopo il ko

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Serie B2. Nel femminile, la Megabox Vallefoglia perde in casa con la Massavolley Ravenna per 0-3. Così l’allenatore Matteo Costanzi: "Nel secondo set la squadra è stata in partita, restando vicina alle avversarie fino alla fine. Nel primo e nel terzo set non siamo mai riuscite ad impensierire le ospiti, offrendo una prestazione non bella". Anche laBlu Volley incassa una sconfitta davanti al suo pubblico nel derby con il80per 3-0. Ieri sera c’è stato il confronto con la squadra e soprattutto con l’allenatore. La società è in silenzio stampa. Sorride invece il80che,un avvio di stagione complicato, recupera altri tre punti portandosi fuori dalla "zona rossa". Una partita in cui la squadra di coach Della Balda ha dimostrato carattere e la giusta concentrazione sapendo di non poter contare sul prezioso aiuto di Greta Fredelloni assente per infortunio.