Iltempo.it - Il Pd rosica per Fitto e ora rinnega Ursula: “Il voto non è scontato”

Un po' quello che succede quando un amore finisce all'improvviso e si comincia a litigare sulla restituzione dei regali. In pratica la fase: «Non voglio più avere niente a che fare con te». Così alla fine la luna di miele travon der Leyen ed il Pd di Elly Schlein è durata pochissimo. Poi è subentrata la diffidenza, che nel giro di poche settimane ha lasciato il posto ad astio vero e proprio, insomma «non so più chi sei, non ti riconosco più». La lite è esplosa a partire dalla designazione dell'ex ministro Raffaele, come nuovo vicepresidente esecutivo della commissione. Una scelta, quella della Presidente Ue, che ha riempito di dolore il Nazareno, a lungo indeciso su come comportarsi durante le audizioni. Convinto poi a non fare sgambetti dall'area riformista, come ha rivendicato il senatore Alessandro Alfieri, che si è fatta valere («inaudito votare contro un rappresentante italiano»).