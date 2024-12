Ilfattoquotidiano.it - Il governo prepara un sostegno diretto all’industria dell’auto. Il 62% degli italiani dice no ad aiuti a Stellantis

Ilsta valutando un intervento adelle aziendemotive da inserire nella manovra. Lo confermano diverse fonti di maggioranza. Quello al quale si starebbe lavorando, viene spiegato, è unalle aziende e non incentivi all’acquisto di auto. In ogni caso si tratterebbe di misure circoscritte, considerate le poche risorse a disposizione. Già qualche settimana fa il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, aveva assicurato che in manovra sarebbero arrivati nuovi fondi per la filieramotive., da poco orfana del suo amministratore delegato Tavares e sostanzialmente l’unico produttore presente in Italia, non versa certo in uno stato di crisi. Tra il 2021 e il 2023, il gruppo franco-italiano, ha incamerato profitti per quasi 50 miliardi di euro.