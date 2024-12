Sport.quotidiano.net - I miti di Romagna votano: "Tutti con il guru Gamba"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il futuro della Fijlkam, che raggruppa judo, lotta, karate e arti marziali, passerà anche dalla. Il conto alla rovescia per l’assemblea elettiva presidenziale del 21 dicembre al PalaPellicone di Ostia è partito da settimane. In lizza ci sono il faentino Giovanni Morsiani, attuale vicepresidente alla guida del settore lotta, e ildel judo Ezio. Sì, proprio lui: l’uomo della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 e d’argento a Los Angeles quattro anni dopo. Una leggenda vivente per lo sport praticato sul tatami con tanto di posto nella Hall of Fame della disciplina e un passato da segretario generale dell’Unione Europea Judo. Oltre a quello di coordinatore delle nazionali russe portate, per la prima volta, al triplice oro olimpico ai Giochi di Londra nel 2012.