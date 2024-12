Isaechia.it - Grande Fratello, Luca Calvani dopo la diretta fa un’inaspettata confessione a Jessica (e c’entra Alfonso Signorini!)

Leggi su Isaechia.it

La puntata di ieri sera delha visto Helena Prestes al centro della scena. Nello specifico, gran parte del tempo è stato dedicato alle sue ripetute divergenze con il resto del gruppo, il quale è coeso nello scagliarsi contro di lei e non ha risparmiato infelici esternazioni al suo indirizzo. L’unico a prendere dichiaratamente le sue parti, già dal fatidico scontro con Shaila Gatta, è stato.Nel corso della, l’attore è di nuovo intervenuto in sua difesa, scontrandosi con gli inquilini, in particolareMorlacchi, che ieri è parsa durissima nel suo sfogo contro la Prestes.Ecco le parole di:Io ho sentito un gran mormorare tutta la settimana e siete ridicole se fate finta che questo non sia successo. Tutte insieme a mormorare in continuazione e questa (Helena, ndr) da sola.