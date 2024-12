Tvzap.it - “Grande fratello”, altri due concorrenti famosi nella Casa: chi potrebbe entrare

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,due: chi. Dopo gli ingressi della puntata di ieri sera,ro esserci ulteriori novità nel reality show di Canale 5. Secondo alcune anticipazioni emerse sul web, nelle prossime settimanerodue nuove, non del tutto estranee al programma, ma già note al pubblico per la loro partecipazione a edizioni passate delVip. Vediamo chi sono e quandoro arrivare. (.)Leggi anche: “”, è bufera su Cesara e Beatrice dopo la puntata: pubblico in rivoltaLeggi anche: “GF”, la frase choc di Signorini a Shaila: la sua reazioneNuovi ingressi: novitàpuntata di ieri serapuntata di ieri sera del “”, hanno fatto il loro ingressoalcuni nuovi coinquilini: Maria Monsé e sua figlia Perla Maria Paravia; Zeudi Di Palma, ex Miss Italia; Chiara Cainelli, Miss Trento ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne; Bernardo Cherubini,del cantante Jovanotti; Emanuele Fiori, fisioterapista.