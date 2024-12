Faccia a faccia con due ladri nel giardino di casa poi comincia la notte da Arancia meccanica

Leggi su Dayitalianews.com

Una rapina da incubo quella che ha vissuto il proprietario di una villette bifamiliare a Capriano del Colle, un piccolo comune in provincia di Brescia, la sera di venerdì 29 novembre alle 19:30. L’uomo, insospettito da alcuni rumori che provenivano dal, è corso fuori per vedere cosa stava succedendo e si è ritrovatocon due.I malviventi, invece di fuggire, hanno invece aggredito l’uomo e lo hanno bloccato, ordinandogli di fare ciò che loro ordinavano: cioè aprire la porta delladel figlio e poi la cassaforte. Un segnale indicativo di quanto i criminali siano ormai diventati impavidi e sfrontati, che non fuggono neanche quando vengono scoperti.Comprensibilmente terrorizzato, l’uomo non ha potuto fare altro che sottostare alle angherie dei malviventi, che sono poi scappati portando via soldi e gioielli.